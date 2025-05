A atriz Saoirse Ronan, de 31 anos, está grávida pela primeira vez. A protagonista do filme 'Lady Bird' apareceu num evento da Louis Vuitton, em Avignon, França, na passada quinta-feira, e a barriguinha não deixou margem para dúvidas.

A artista usou com um vestido preto, de cetim e rendado, onde é possível ver que a gravidez já é notória.

Saoirse casou-se com o ator Jack Lowden no ano passado. O casal conheceu-se nos bastidores do filme 'Maria, Rainha dos Escoceses', em 2018, e os dois fizeram par romântico.

Veja as imagens na galeria.

