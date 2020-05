Kate Middleton é uma inspiração em várias áreas e sem dúvida que o estilo de vida saudável que defende já motivou muitos dos seus admiradores a adotar novas rotinas. Amante de desporto e de alimentação saudável, o seu estilo de vida levanta muita curiosidade e já foi tema na imprensa inúmeras vezes.

Com isto, a revista britânica Hello revelou o que a duquesa de Cambridge mais gosta de comer ao pequeno-almoço, almoço e jantar, segundo as informações que têm vindo a público ao longo dos anos.

Curioso? Ora veja:

Pequeno-almoço

Kate gosta de flocos de aveia e smoothies - sobretudo se levarem couve kale, spirulina, matcha, espinafres, alface romana, coentros e mirtilos.

Almoço

A duquesa evita ao máximo comer carne, apesar de não ter uma alimentação vegetariana. Gosta de saladas com melancia, tabulé, ceviche e gaspacho. Também é fã de sushi.

Jantar

Gosta particularmente de massas e assados. Ao contrário do marido, príncipe William, é fã de comida picante, pelo que adora um bom caril.

