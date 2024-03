Esta terça-feira, 12 de março, vários membros da família real britânica reuniram-se para se despedirem de Thomas Kingston.

A cerimónia religiosa, conforme indica a revista Hello!, aconteceu na Capela Real no Palácio de St. James em Londres, seguida por uma receção (também no palácio).

A procissão do funeral partiu da capela do Palácio de Kensington e foi acompanhada pela família mais próxima de Thomas.

Cerca de 140 pessoas estiveram presentes na cerimónia, incluindo o príncipe William, os pais de Lady Gabriella (viúva), os príncipes Michael de Kent, o duque de Kent e a princesa Alexandra.

A mesma publicação nota que a cerimónia foi dirigida pelo reverendo Paul Wright, que incluiu um sermão do antigo Bispo de Londres, o reverendo Richard Chartres.

Ao funeral seguiu-se uma cremação privada.

O rei Carlos III não esteve presente, uma vez que está centrado na sua batalha contra o cancro. A rainha Camilla, por seu turno, esteve num evento a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Recorde-se que Thomas foi encontrado sem vida na casa dos pais no passado dia 25 de fevereiro. Tinha 45 anos. A autópsia revelou que o empresário perdeu a vida na sequência de um ferimento de bala na cabeça.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535