Virgílio Faleiro desfrutou de uma das maiores aventuras da sua vida ao participar no novo programa da TVI - 'All Together Now'. Estivemos à conversa com o concorrente durante uma conferência para jornalistas onde o músico abordou esta experiência.

"Estar dentro do Altice dá uma responsabilidade extra. É uma carga emocional e responsabilidade maior", notou.

Virgílio conta que decidiu participar de forma a inspirar outros colegas da música, que estando a passar por um mau momento devido à pandemia, viram a sua carreira estagnada.

"Numa ocasião normal não era possível ter tempo para participar neste programa", fez saber, defendendo que é necessário procurar outras oportunidades.

"Faço da música popular a minha forma de viver, o meu dia-a-dia. Uma das minhas condições era mostrar aquilo que sei fazer. Mostrei o que realmente sou", referiu igualmente, mostrando-se muito orgulhoso por ser um artista que canta em português.

Questionado sobre se alguém no painel de jurados o surpreendeu, Virgílio respondeu: "Uma pessoa que me surpreendeu foi a Fernanda Serrano, que reparei que votou em mim. Gostei muito do apoio que a Rosinha me deu, que entrou comigo e abraçou-me para me sentir mais em casa".

Por fim, o concorrente enalteceu o ambiente que se vive nos bastidores, apesar da distância que as regras de segurança exigem: "Embora separados, vive-se muito, têm um sistema de som muito forte, é como se estivéssemos dentro de um espetáculo. É um misto de sentimentos e emoções. Não havia competição. O que a Cristina está a tentar passar cá para fora é verdade", revela.

