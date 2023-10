É já no próximo domingo, dia 8 de outubro, que estreia a primeira edição do 'Hell's Kitchen' com famosos. As expetativas estão altas e para isso muito têm contribuído os concorrentes do formato.

Pedro Granger, por exemplo, garante que o programa é imperdível e assumiu já muita diversão em todos os episódios.

"Se vou entrar na cozinha do Ljubomir no Domingo? Vou. Preparem-se para um verdadeiro Culinária para tótós e tenham bastante compaixão e tolerância para com as minhas características algo peculiares no que a cozinhar diz respeito. Tendo dito isto só me resta acrescentar que o programa que vão ver está para lá de divertido , e espero que gostem tanto de o ver como a mim me deu gozo fazer. Senhor Chef Ljubo: Vamos a eles", fez notar o ator.

Leia Também: 'Pipoca' sobre 'Hell's Kitchen': "Fui forte a fingir e fui escapando"