O príncipe Harry tinha consciência do impacto que a sua entrevista (dada em conjunto com a mulher, Meghan Markle) a Oprah Winfrey iria ter.

"Ele sabia o que estava a fazer", notou a especialista em realeza Ingrid Seward.

"Posso garantir isso, ele queria 'deitar a casa abaixo'. O porquê, não percebo, mas ele queria. E depois de o fazer, não acho que tenha ficado surpreendido com as repercussões ou que se tenha arrependido por um momento", defende.

Ingrid revelou também que não percebeu as críticas que Meghan Markle fez quanto à ajuda que não recebeu do palácio quando estava com problemas a nível de saúde mental. "Não vais ao departamento de recursos humanos no Reino Unido. Vais ao médico, ou dizes ao teu marido, 'querido, sinto-me terrível, preciso que me encontres alguém'. O próprio Harry já fez terapia, por isso deveria conhecer alguém", defendeu.

Na visão desta especialista, editora da Majesty Magazine, o grande problema de Meghan foi não entender por que motivo não poderia ter uma voz no seio da realeza britânica.

