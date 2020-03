Esta quinta-feira, dia 19, celebrou-se o Dia do Pai, o primeiro de João Alves, namorado de Cláudia Vieira. O casal deu as boas-vindas a Caetana em dezembro e este acabou por ser um dia no qual, apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, reinou o amor.

Nas redes sociais, A atriz declarou-se ao companheiro e frisou que este duro período que o mundo enfrenta é uma oportunidade para reforçar laços.

"E assim passou o teu primeiro dia do pai.. a pôr-te à prova, 24 sobre 24horas. E assim vão ser os próximos dias, sem sabermos até quando.É preciso amar, cuidar e estarmos conscientes o quanto é bom nos termos uns aos outros, valorizarmo-nos! Este é um momento das nossas vidas que nunca imaginávamos que iríamos passar mas a verdade é que desta maneira avassaladora, este momento obriga as famílias a refazerem-se e a encontrarem-se. Que bom te ter na minha vida meu amor", afirmou.

