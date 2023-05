Os fãs madeirenses de 'O Preço Certo' vão ter a oportunidade de desfrutar ao vivo deste formato tão popular da RTP.

Fernando Mendes e a equipa que diariamente produz o programa vão até à Madeira para uma emissão especial que irá acontecer já no próximo sábado, dia 27 de maio, entre as 21h e as 00h.

"Esta será uma emissão de uma grande festa, onde não vai faltar muita música, os jogos mais famosos do programa, prémios, e a participação de pessoas das várias freguesias da região", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

A emissão tem como objetivo a angariação de bens para uma instituição da região.