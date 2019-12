Por esta altura já foram várias as celebridades que revelaram os seus respetivos postais de Natal, nos quais as famílias surgem reunidas para desejarem as boas festas aos seus admiradores, amigos e familiares.

Ora, apesar de ainda não ter sido divugado de forma oficial, o postal de Natal dos duques de Cambridge já está a circular pelas redes sociais.

Nele, William, Kate Middleton e os filhos, George, Charlotte e Louis aparecem sorridentes, num ambiente mais informal e ao pé de um motociclo.

Ora veja!

Leia Também: George e Charlotte deverão fazer a sua estreia na caminhada de Natal