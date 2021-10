Kate Middleton usou a sua voz para chamar a atenção para uma importante causa. A duquesa de Cambridge esteve presente no lançamento da campanha 'Taking Action on Addiction' ['Agir contra o Vício', numa tradução livre], pertencente a uma das causas da qual é patrona - a The Forward Trust.

Num discurso que fez nesta ocasião, Kate destacou as ideias mal concebidas que existem em relação à adição.

"A adição não é uma escolha", começou por dizer. "Ninguém escolhe ficar viciado. Mas pode acontecer a qualquer um de nós. Nenhum de nós está imune. Raramente é discutido como uma doença mental e poucas vezes perdemos tempo para descobrir e compreender totalmente as raízes das suas causas", defendeu.

"A caminhada pela adição tem múltiplas camadas e é complexa. Mas, ao reconhecer que mentiras beneficiam a adição, podemos ajudar a remover o tabu e a vergonha que, infelizmente, a envolve", defendeu.

"Enquanto sociedade, precisamos de começar a partir de uma posição de compaixão e empatia. Seja enaltecendo aqueles à nossa volta, conhecendo a sua jornada e o que veio antes dela", acrescentou ainda a mulher do príncipe William.

"Sabemos que mais de um milhão e meio de pessoas no Reino Unido, que não tinham antecedentes quanto ao consumo de substâncias antes do confinamento, podem estar a experienciar problemas associados ao aumento do consumo de álcool", destacou por fim.

