Katy Perry e o príncipe Carlos estão agora ligados por um projeto solidário. A cantora foi convidada pelo filho da rainha Isabel II para ser embaixadora do Fundo de Proteção Infantil do British Asian Trust para a Índia.

Ora, foi precisamente neste ambiente de cumplicidade que a artista partilhou com o público de uma receção na Banqueting House, em Londres, um momento mais curioso que viveu com o príncipe.

"Estou animada por estar aqui porque sou uma grande fã de Sua Alteza Real e de todo o trabalho que ele fez e continua a fazer, especialmente na Índia para crianças", começou por referir Perry.

"Na minha própria experiência pessoal tem uma alma incrivelmente gentil - tão gentil que sim, às vezes fala com as suas plantas. E perguntou-me se eu cantaria para elas. E eu vou [cantar] no futuro. Tem a minha palavra", disse, bem-disposta.

Posteriormente, Carlos agradeceu a amabilidade de Katy.

Leia Também: "Vai ter saudades de Harry e Meghan?" Mulher de príncipe Carlos responde