Desde que deixou Madrid, em agosto de 2020, e rumou a Abu Dhabi, o rei Juan Carlos tem o desejo de poder voltar à sua cidade e ficar alojado naquela que foi durante largas décadas a sua residência, o Palácio da Zarzuela.

É lá que residem os reis Felipe VI e Letizia, as duas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, e a rainha Sofía, pelo que o emérito quer ali poder pernoitar quando visita Espanha.

"2024 começa com o horizonte aberto e toda a emoção do mundo para regressar ao mar e a Madrid, para desfrutar da cidade durante alguns dias, podendo pernoitar no palácio da Zarzuela. [Juan Carlos] pode ir e vir quando quiser daquela que foi a sua casa por quase seis décadas, mas, até agora, o que ele não fez foi lá passar a noite", refere a reportagem que a revista Hola! fez do 86.º aniversário do antigo soberano, na qual juntou familiares e amigos na última semana.

Poder ficar no palácio é um desejo do rei emérito, que nos últimos anos viaja para Espanha apenas para praticar vela, em Sanxenxo, ficando sempre alojado em casa do seu grande amigo Pedro Campos.

No entanto, para poder pernoitar naquela que foi a sua casa durante cerca de seis décadas, o rei precisa da autorização do filho, Felipe VI, e até agora, apesar de a relação entre os dois parecer estar a melhorar, tal como foi revelado no último livro lançado sobre a vida do emérito, 'Juan Carlos I, Rey En El Desierto', o cenário de poder passar a noite na Zarzuela parece ainda pouco provável de vir a acontecer em breve.

Leia Também: A felicitação da neta preferida do rei Juan Carlos ao avô