Apesar do evidente afastamento nos últimos anos, a rainha Sofía e o rei Felipe VI são duas das pessoas mais importantes da vida do rei Juan Carlos.

No entanto, a relação da mulher e do filho com o emérito é mais próxima do que se pensa, pelo menos segundo avança o jornalista Alejandro Entrambasaguas no seu mais recente livro 'Juan Carlos I, Rey En El Desierto'.

Neste trabalho jornalístico, o repórter revela dois encontros secretos que o antigo soberano espanhol teve nos últimos anos, tanto com a mulher como com o filho mais novo.

A primeira, até agora desconhecida, remonta ao verão de 2020. Essas semanas foram especialmente difíceis para o rei emérito, que não teve outra escolha senão deixar o seu país após os escândalos em que se envolveu, tendo somado dívidas às Finanças.

Com a ideia clara na cabeça de que teria que se despedir de Espanha, o ex-monarca reuniu um grupo muito pequeno e íntimo de amigos no restaurante 'Club Puerta de Hierro', em Madrid, onde almoçaram. "Foi uma despedida escondida, porque ele não disse que se ia embora", afirmou Entrambasaguas em conversa com o site espanhol Vanitatis. Desse encontro sabe-se agora que a sua mulher, a rainha Sofia, esteve a seu lado.

Juan Carlos mantém também uma boa relação com o filho. É certo que houve momentos difíceis e que as coisas nunca mais voltaram a ser como eram antes de se ter visto obrigado a emigrar para Abu Dhabi, mas a pouco e pouco a relação tem sido restabelecida e ambos mantêm um contacto fluido.

Os dois encontraram-se precisamente nos Emirados Árabes Unidos em maio de 2022, aquando do funeral do emir de Abu Dhabi, Khalifa Bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, segundo revela o livro. No seguimento dessa reunião, produziu-se a primeira viagem de Juan Carlos a Sanxenxo, pelo que se poderá deduzir que a visita aconteceu com a autorização do filho.

