Juan Carlos I termina a semana com a celebração do seu 86.º aniversário, esta sexta-feira, dia 5 de janeiro. A data vai ser celebrada em Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes Unidos).

De acordo com a imprensa internacional, na festa vão estar presentes 80 convidados, entre eles as filhas, as infantas Elena e Cristina, vários netos e muitos amigos.

Esta é a primeira vez que festeja o seu aniversário desde que foi viver para o país, em agosto de 2020. Isto porque, diz, está "num bom momento" da sua vida, tanto a nível físico como emocional, de acordo com fontes próximas.

No entanto, apesar de estar bem, o rei emérito não deixa de necessitar da ajuda de muletas ou de uma cadeira de rodas em viagens mais longas.

Sabe-se ainda que os reis Felipe VI e Letizia, assim como a princesa Leonor (herdeira do trono espanhol) ou a rainha emérita Sofia, não vão estar presentes.

De recordar ainda que a última vez que Juan Carlos I esteve em Espanha foi há três semanas para a celebração do 60.º aniversário da filha Elena. Também não faltou ao 18.º aniversário da princesa Leonor, no passado dia 31 de outubro.

Neste dia de festa para o pai do rei de Espanha, reunimos algumas imagens na galeria.

