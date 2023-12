O rei Felipe VI esteve com a mulher, Letizia, no almoço do 60.º aniversário da sua irmã mais velha, a infanta Elena, um evento que decorreu esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, e que reuniu grande parte da família real espanhola, entre os quais se encontravam os pais da infanta, os reis eméritos Juan Carlos e Sofía.

E apesar de parecer que a pouco e pouco o ambiente tenso que existe entre diversos elementos da família - principalmente entre o atual rei e o pai - vai acalmando, Felipe VI tem claros dois limites no que respeita ao convívio com o progenitor, e um deles ficou novamente patente neste almoço.

Tal como aconteceu da última vez em que se cruzaram, no 18.º aniversário da princesa Leonor, a 31 de outubro, sob nenhuma hipótese o rei aparece em fotografias com o pai. Há vários anos que não existe qualquer registo dos dois juntos - com exceção de funerais de Estado, como o da rainha Isabel II - e é assim que Felipe VI pretende que a situação se mantenha.

Outro limite prende-se com o facto de o atual soberano espanhol continuar a não permitir que o pai regresse a Espanha, mantendo morada fiscal em Abu Dhabi, onde reside desde agosto de 2020.

