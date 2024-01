Sempre se disse que é a neta preferida de Juan Carlos. Victoria Federica, de 23 anos, filha da infanta Elena, é muito próxima do avô desde pequena e partilham diversos gostos, como o de assistir a espetáculos tauromáquicos.

Na primeira grande entrevista que deu há quase dois anos, à revista ELLE, a jovem aristocrata afirmou que vê no avô uma referência. Desde que o emérito fixou residência em Abu Dhabi já o visitou em diversas ocasiões e telefona-lhe com frequência.

Com motivo do 86.º aniversário do antigo monarca espanhol, Victoria publicou uma fotografia do avô fardado, quando era jovem, e deixou uma mensagem carinhosa.

"Felicidades, avô, adoro-te", escreveu, na legenda da fotografia partilha nas stories.

© Instagram