Assinala-se esta quarta-feira, dia 19 de junho, uma data histórica para a família real espanhola. Neste dia, há 10 anos, o Felipe VI foi proclamado rei de Espanha, depois do pai, Juan Carlos, ter abdicado do trono.

Segundo o especialista em família reais Alberto Miranda destaca no livro 'De Plebeias a Princesas e Rainhas', três razões deram origem à abdicação:

Caso Nóos, no qual Iñaki Urdangarin, genro de Juan Carlos, foi preso devido a um caso de corrupção; Caso Botswana (2012) - O rei emérito foi caçar elefantes sem o conhecimento do público na companhia de uma mulher; Amante Corinna, que "chocou os espanhóis, porque é o assumir, com todas as letras, que o rei era traidor".

Segundo o especialista, existem duas versões no que diz respeito à passagem do 'testemunho real'. A nível oficial foi garantindo que a decisão foi tomada "pessoalmente" por Juan Carlos, já a nível oficioso consta que o pai de Felipe VI foi pressionado a abandonar o trono dado os muitos escândalos em que se viu envolvido.

A 19 de junho de 2014, Felipe protagoniza uma cerimónia no Palácio de Zarzuela à qual se seguiu o juramento no parlamento. Letizia, que a partir desse dia passou a ser rainha, as filhas - a princesa Leonor e a infanta Sofia - o rei emérito, Juan Carlos e a rainha Sofia não faltaram ao momento solene.

Recorde o dia através das imagens na galeria.