Mike Tindall tem uma relação muito próxima com a sogra, a princesa Ana.

Casado com a filha da princesa real desde 2011, Zara Tindall, o antigo jogador de rugby sempre se mostrou muito à vontade com a sogra, irmã do rei Carlos III.

Em declarações aos produtores de 'A League of Their Own', da Sky One, Mike revelou um pedido que a princesa Ana lhe fez antes do seu casamento, o qual este não aceitou.

A princesa Ana queria que Mike corrigisse o seu nariz, que ficou visivelmente torto depois de o partir oito vezes ao longo da sua carreira.



Mike explicou que a cirurgia iria interferir nos seus horários de treinos na altura. Este acabou por fazer a operação em 2018, antes do casamento de Harry e Meghan Markle, quatro anos depois de terminar a sua carreira.

