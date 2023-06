Sempre de coração cheio e pronta para dar carinho, eis que Dolores Aveiro não nega um abraço ou um momento de maior proximidade aos seus admiradores. Prova disso foi a partilha que fez esta quinta-feira, 29 de junho.

Na sua página de Instagram, a matriarca do clã Aveiro partilhou um ternurento retrato no qual posa com um menino.

"Com o meu novo amigo continua assim, beijinhos", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda da partilha.

Ora veja:

