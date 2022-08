Toy fala da razão do atraso do espetáculo em Sanfins do Douro, tendo optado por não adiar o concerto.

Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que o cantor Toy explicou a razão do atraso do concerto em Sanfins do Douro, na noite de sábado, 13 de agosto. "O nosso concerto atrasou por motivos de saúde de um elemento da banda. Entre cancelar ou esperar que o soro e a medicação fizesse efeito, preferimos esperar e fazer o concerto", começou por dizer. "Assim, agradecemos a todos os que esperaram e entenderam a situação. Obrigado também à excelente equipa que tornou tudo isto possível. Obrigado Sanfins do Douro", completou. Leia Também: Emanuel cancela concerto devido a incêndio. "Apelo à compreensão"