Celebra-se esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados e as redes sociais já começaram a 'encher-se' de muito amor.

No mundo dos famosos não é exceção e também foram várias as caras conhecidas que se declararam à cara-metade logo pela manhã.

Mel Jordão, por exemplo, juntou várias imagens em que aparece com Diogo Piçarra numa publicação que fez no Instagram e escreveu: "O nosso amor é de ferro. Feliz Dia Dos Namorados, marido".

Por sua vez, Jessica Athayde não deixou de mostrar o seu bom humor e começou a publicação no Instagram, entre as imagens, com uma fotografia de Diogo Amaral com uma boneca insuflável, "Feliz Dia dos Namorados", pode ler-se.

Também Mafalda Castro - que se preparar para ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com Rui Simões - aproveitou este dia especial para se declarar ao companheiro:

"Meu valentine", escreveu Alice Alves numa publicação que dedicou ao companheiro, o chef Carlos Duarte Afonso.

"Amo-te mais do que as palavras possam expressar, meu querido e eterno namorado. Juntos enfrentamos desafios, celebramos conquistas e construímos uma vida cheia de amor e felicidade. Viva nós", pode ler-se na partilha de Bibá Pitta.

