Kourtney Kardashian e Travis Barker terão em breve o primeiro filho em comum e esta é já a altura de pensar no nome da criança.

Depois de se ter sabido que os dois estão à espera de um menino, sabe-se agora qual é o nome que surge como favorito: Rocky 13.

"Eu gosto de Rocky 13. É o único nome que tem passado pela minha cabeça. Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies e 13 é apenas o maior número de todos os tempos", fez notar o baterista durante o episódio desta quarta-feira, 19 de julho, do Complex's Goat Talk, um conhecido programa do Youtube.

A revelação foi feita por Travis à filha Alabama Barker, com a jovem a responder da seguinte forma: "Então tu vais chamar o teu filho de Rocky 13? Vamos ver como vai ser quando ele estiver na escola e [as pessoas gritarem] Rocky!".

