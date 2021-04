A foto divulgada pelo Palácio de Kensington que mostra o príncipe Filipe e a rainha Isabel II com os bisnetos continua a dar que falar, e há um motivo que a torna ainda mais especial.

A razão é particularmente simbólica para Zara Tindall, filha da princesa Ana, uma vez que é o primeiro registo fotográfico em que a sua filha Lena aparece num retrato oficial da realeza.

A foto foi tirada por Kate Middleton poucos meses depois de Lena nascer. Aparecem ainda a filha mais velha de Zara, Mia, os filhos de Kate e do príncipe William - George, Charlotte e Louis -, e Savannah e Isla, filhas de Peter Philips.

Um dos motivos pelos quais a imagem deu que falar nas redes sociais, onde foi divulgada, foi o facto de Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, não aparecer. A razão prende-se com o facto do retrato ter sido registado em 2018, um ano antes do seu nascimento.

