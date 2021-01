Madalena Brandão usou a sua conta de Instagram para refletir sobre o atual momento por que o país está a passar devido à pandemia do novo coronavírus.

"Não gosto de usar esta plataforma para me queixar nem para partilhar as minhas angústias, não porque não as tenha, mas porque não me parece que isso vá trazer nada de positivo a ninguém", defende, afirmando que não gosta de discutir coisas negativas nas redes sociais.

"Eu, quando estou mais inquieta e preocupada fecho-me na minha concha, desligo e tento nutrir-me, no meu ninho, com os meus. Não sinto vontade de me expor ou de fazer partilhas, não para tentar esconder alguma coisa, mas porque a prioridade é cuidar de mim e tentar pôr a cabeça no lugar", revela.

A atriz termina desejando aos seus seguidores dias de esperança.

Leia Também: Madalena Brandão faz novo teste à Covid-19: "30 testes? Por aí..."