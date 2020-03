Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram recentemente no Reino Unido para cumprirem os últimos atos oficiais como membros sénior da família real britânica e um dos detalhes que mais gerou controvérsia foi o facto de não se terem feito acompanhar pelo filho, Archie, de 10 meses.

A decisão foi bastante criticada, uma vez que o bebé está afastado da realeza há vários meses. A rainha Isabel II, por exemplo, não priva com o bisneto desde o ano passado.

Agora, fontes da revista Us Weekly revelam os duques de Sussex não quererem que o filho esteja no Reino Unido para que não seja contagiado pela "negatividade e tensão" com que os pais lidaram nos seus últimos meses em Inglaterra.

"O príncipe sabe o que é crescer sob a luz dos holofotes" e não quer que o filho passe pelo mesmo. Teoria que vai de encontro ao que os duques de Sussex têm defendido ao longo dos últimos tempos.

No início do ano, depois de cerca de um mês e meio no Canadá, Meghan e Harry expressaram a sua vontade em afastarem-se do núcleo protocolar da realeza para viveram uma vida pacata no outro lado do oceano.

