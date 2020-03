Harry e Meghan Markle encontram-se em isolamento na sua mansão no Canadá, mais precisamente em Vancouver. A pandemia do novo coronavírus tem vindo a ser tema de preocupação para os duques de Sussex, conforme os próprios o demonstraram esta quarta-feira, dia 18, através de uma publicação no Instagram.

De quarentena e longe da família, uma vez que todos vivem no Reino Unido, o príncipe tem-se sentido isolado.

"O Harry sente-se um pouco impotente e isolado no meio de nada, mas está grato por eles estarem juntos como uma família", revelou uma fonte ao jornal Daily Mail.

A mesma fonte disse ainda que Harry está preocupado com o pai, o príncipe Charles, uma vez que este faz parte do grupo de risco, devido aos seus 71 anos. O mesmo sente em relação à avó, a rainha Isabel II.

No mesmo âmbito, preocupada, Meghan pediu a toda a sua equipa que seguisse regras restritas de higiene e apenas muito poucas pessoas contactam com ela, com Harry e com o filho, o pequeno Archie.

