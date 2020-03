Em isolamento no Canadá, onde têm passado a maior parte do tempo desde que se afastaram da realeza britânica, Harry e Meghan Markle falaram pela primeira vez sobre a pandemia do novo coranavírus, que não tem deixado ninguém indiferente.

Na sua conta de Instagram, os duques de Sussex publicaram uma mensagem acerca do assunto.

"Estes são tempos de incerteza. E agora, mais do que nunca, precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para a verdade, para o apoio, e para nos sentirmos menos sozinhos durante um momento em que, honestamente, pode parecer assustador", começa por referir.

"Frequentemente falamos sobre compaixão. As nossas vidas estão todas a ser afetadas de alguma forma por isto. (...) Como nos aproximamos uns dos outros e das nossas comunidades com empatia e bondade é mais importante do que nunca", adiantam, revelando que nos próximos tempos, através da sua conta de Instagram, irão partilhar informações úteis acerca da pandemia.

"Estamos todos juntos nisto, como uma comunidade global podemos apoiarmo-nos uns aos outros através deste processo - e construir uma comunidade digital que seja segura para cada um de nós", completaram.

Eis a publicação:

