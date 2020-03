Regressados ao Canadá, depois de uma passagem pelo Reino Unido para cumprirem os últimos atos públicos enquanto membros sénior da família real, Meghan Markle e Harry estão agora resguardados na sua residência no Canadá.

Junto do filho, Archie, de dez meses, os duques iniciaram o seu isolamento social, noticia o Page Six, segmento do New York Post.

A decisão surge na sequência do Canadá ter anunciado o encerramento de fronteiras, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus. Justin Trudeau, primeiro-ministro do país, aconselhou às populações que permanecessem em casa.

