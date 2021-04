Em setembro do ano passado, a imprensa brasileira noticiou o fim do contrato de António Fagundes com a Globo após 44 anos ao serviço da estação de televisão.

Recordando precisamente este acontecimento, o jornalista Leo Dias explica que a Globo passou a adotar uma nova estratégia: agora não existem mais contratos vitalícios e quem se recusar a colaborar num projeto então "está fora".

No caso de António Fagundes, o que esteve em causa foi o facto do artista se ter recusado a trabalhar em 'Pantanal', nota-se.

