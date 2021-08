Uma das imagens mais marcantes do casamento da princesa Charlene com o príncipe Alberto do Mónaco foi quando esta, ainda noiva, começou a chorar. Na altura, um dos rumores que correu quanto a este momento da cerimónia, celebrada em 2011, dava conta de que as lágrimas de Charlene se deviam aos casos de infidelidade do companheiro.

No entanto, numa entrevista ao The Times, Charlene afirmou: "Era tudo tão intenso, havia aqueles sentimentos controversos por causa dos rumores, e claro, as tensões que surgiram que desatei a chorar".

"E depois de ter começado a chorar não consegui parar porque estava a pensar, 'oh não, agora o mundo todo vai-me ver a chorar'", lembra.

"Foram três dias maravilhosos. Meses depois lembrava-me e pensava, 'Oh, meu Deus, os Eagles atuaram mesmo no meu casamento? Olho para trás e penso como conseguimos gerir tudo", sublinha.

Note-se que o casal celebrou o seu 10.º aniversário da união este ano, no entanto, tiveram de manter-se afastados uma vez que a princesa encontra-se na África do Sul após ter sofrido um problema de saúde.

Leia Também: Princesa Charlene espera deixar a África do Sul até ao "final de outubro"