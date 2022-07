Durante o programa 'Uma Canção Para Ti', da TVI, na noite de domingo, 17 de julho, um telemóvel tocou na plateia e Manuel Luís Goucha fez questão de atender.

O apresentador não perdeu a oportunidade de brincar com o familiar da pequena concorrente Leonor.

"Um telemóvel a tocar em estúdio, durante um programa em direto? Não tem problema… Manuel Luís Goucha resolve! Momentos destes em televisão, só mesmo na sua TVI", pode ler-se na descrição do vídeo que foi partilhado na página oficial do canal no Instagram.

