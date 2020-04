Depois de ter sido mãe pela quarta vez, do primeiro menino, no início da semana, Carolina Patrocínio já regressou a casa com o marido, Gonçalo Uva. O casal já apresentou o bebé às três filhas mais velhas - Diana, Frederica e Carolina -, momento que foi destacado nas redes sociais.

Desta vez não foi a apresentadora do 'Fama Show' a mostrar aos internautas a primeira fotografia dos quatro filhos juntos, mas sim Gonçalo Uva.

Nas imagens que pode ver na galeria, é a filha mais velha, Diana, de seis anos, quem pega no irmão, Eduardo, ao colo.

