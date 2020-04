Não há dúvida nenhuma que Diogo Amaral é um pai muito orgulhoso. Ainda esta quinta-feira, dia 30, o ator partilhou com os seus seguidores do Instagram um vídeo muito ternurento que retrata um momento de cumplicidade com o seu filho mais velho, o pequeno Mateus, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig.

"Boa noite", escreveu na legenda da publicação na qual ri às gargalhadas com o filho após este ter pronunciado mal o nome do filme 'Star Wars'.

Importa notar que o ator também é pai do bebé Oliver, da sua relação terminada com Jessica Athayde.

Leia Também: Diogo Amaral mostra momento entre o filho Mateus e a bisavó