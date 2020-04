Esta terça-feira, dia 28, Diogo Amaral decidiu animar o dia da avó Margarida e fez-lhe uma visita na companhia do filho mais velho, Mateus. Um momento que respeitou todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 e que fez questão de partilhar nas suas redes sociais.

"A Margarida, a minha querida avó Guida e bisavó do Mateus, tem 91 anos (faz no mesmo dia que eu), 3 filhos, 10 netos e 16 bisnetos. Hoje decidi pegar no Mateus e fazer uma visita surpresa, à distância, como manda o momento. Foi muito especial para ela, para mim e também para o meu filho. Dá que pensar isto tudo!! Se às vezes é difícil para mim, imagino como será para ela. Amo-te avó Guida", escreveu na legenda.

