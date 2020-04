Na sequência da pandemia do novo coronavírus muitas famílias continuam distantes, sobretudo no que aos avós diz respeito, uma vez que estes constituem um grupo de risco. Estando inserido na mesma realidade, Diogo Amaral encontrou uma alternativa para que as saudades que a mãe sentia dos netos fossem de alguma forma aliviadas.

Na sua conta de Instagram, o ator partilhou uma fotografia da progenitora na qual esta contacta com o neto, o pequeno Mateus, à distância de um vidro de um automóvel.

"A minha mãe já não vê os netos há mais de um mês, hoje fiz-lhe uma surpresa com o Mateus. Luvas, máscara e separados por vidro. 2020 no seu melhor", afirmou na legenda da publicação.

