Casados há quase 10 anos, William e Kate Middleton representam atualmente um dos casais mais poderosos do mundo. No entanto, a sua história de amor não surgiu ao acaso, pelo contrário. Como já foi tornado público, os duques de Cambridge conheceram-se na University of St Andrews, na Escócia, em 2001. Ora, conforme nota o jornal Mirror, as primeiras palavras que o príncipe disse a Kate não foram as mais apropriadas, na verdade, este acabou por ser um momento mais caricato.

O especialista em realeza Tom Quinn, que participou no documentário 'William & Kate: Too Good To Be True?', falou do assunto.

"Uma das histórias engraçadas é que ele estava tão desesperado para a conhecer que quando foi ter com ela supostamente tropeçou e disse, 'ok, este é um começo terrível, vais pensar que sou um desastrado total'", relatou Tom.

Como seria de esperar, Kate acabou por ficar interessada em William (apesar deste contratempo). O resto, já se sabe, é história...

