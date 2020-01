Fátima Lopes deu voz esta quarta-feira no programa ‘A Tarde é Sua’, da TVI, à história de luta e determinação que poucos conhecem de Marisa Cruz.

A atriz e apresentadora passou grandes dificuldades económicas e fez de tudo um pouco desde os 12 anos para ajudar a mãe e os irmãos.

“Sempre fui cuidadora da minha mãe e dos meus irmãos”, conta.

Na adolescência, Marisa foi pelas mãos da mãe a uma agência de moda e passou a viver um sonho que nunca foi seu. “Eu nunca tive o sonho da moda”, admite.

Passou a viver sozinha em Portugal aos 18 anos, a mãe e os irmãos foram viver para Londres. Ainda assim, Marisa continuou sempre a contribuir para as despesas da família. Apenas depois de ser mãe e de estar casada, com João Vieira Pinto, deixou de contribuir financeiramente com a sua ajuda.

A distância e a relação complicada que preferiu não aprofundar afastaram-na da mãe. “O meu filho mais novo, o Diogo, não conheceu a avó. Ele às vezes pergunta-me e eu digo-lhe que, independentemente de eu neste momento não ter contacto com a minha mãe, ele tem o direito de conhecer a avó e eu um dia apresento-lha. Ele tem o direto de a conhecer”, afiança a estrela da TVI, que é ainda mãe de João.

Ainda sobre esta relação difícil, Marisa garante estar em paz com o afastamento da família: “Já estou mais em paz com isso e eu acho que o tempo ajuda a meter tudo no sítio certo, com certeza nós vamos estar juntas um dia”.

Leia Também: Marisa Cruz recua no tempo com fotos antigas. Ainda se lembra dela assim?