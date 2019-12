Marisa Cruz , atualmente com 45 anos, tornou-se conhecida do grande público devido à sua carreira no mundo da moda. Época que a agora apresentadora de televisão quis lembrar esta segunda-feira no seu Instagram.

De forma inesperada, Marisa lembrou imagens antigas de quando dava cartas como modelo.

"Memórias muito boas", pode ler-se na legenda das imagens, onde esta se mostra ao lado de amigas numa viagem ao Brasil.

Leia Também: Nem parece ele! Namorado de Rita Pereira revela foto antiga