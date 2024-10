Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, recorreu à sua conta de Instagram para partilhar um conjunto de fotografias e um comunicado sobre o cantor, que morreu no dia 16 de outubro.

"Nem sei por onde começar. O meu coração está estilhaçado de uma forma que nem consigo explicar. Gostava que pudesses ver o impacto gigante que tiveste no mundo, mesmo que pareça tão negro agora. Trouxeste tanta alegria e positivismo a toda a gente", pode-se ler no início do comunicado.

© Instagram/Kate Cassidy

"Tu és - porque não consigo dizer eras - o meu melhor amigo, o amor da minha vida", continua Kate Cassidy.

"Estarás sempre comigo. Ganhei um anjo da guarda. Amar-te-ei para o resto da minha vida e mais além, e levarei os nossos sonhos e memórias comigo para onde quer que vá", escreve, por fim.

Liam Payne, de 31 anos, morreu a 16 de outubro, ao cair da varanda de um quarto do hotel em Buenos Aires, na Argentina.