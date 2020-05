Jessica Athayde não resistiu a partilhar com os seus seguidores as novas e encantadoras imagens do "seu ananás". Esta é a nova alcunha que a atriz arranjou para chamar ao filho, o bebé Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral.

Mas porquê ananás, perguntam os fãs? A motivar esta alcunha amorosa está o 'penteado' do menino, ou neste caso os jeitos que o seu cabelo tomou.

Curioso para ver estas hilariantes imagens do pequeno Oliver? Espreite a galeria.

Leia Também: A 'estratégia' de Jessica Athayde para conseguir levar o filho à praia