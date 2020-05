A viver perto da praia, Jessica Athayde não consegue resistir a dar um saltinho ao mar para aproveitar as altas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos dias.

A atriz até já leva o pequeno Oliver, de quase um ano, a dar os seus primeiros mergulhos, mas sempre cheia de cuidados para evitar o contágio da Covid-19.

Em tempos de pandemia, Athayde partilhou com os fãs a 'estratégia' que adotou para cumprir as regras de distanciamento social nas suas idas à praia com o bebé.

"Tenho a sorte de viver ao pé do mar, tenho ido todas as manhãs bem cedo quando não há quase ninguém na praia para dar um mergulho enquanto o sol não está forte", explica, passando depois a contar a complicada logística que implica levar um bebé à praia.

"Mas bora falar da logística? E o filme que é encher um pequeno ser de creme protetor? Como é que ainda não inventaram um creme rápido, fácil e eficaz? Talvez já tenham e eu não sei. Moral da história, vamos à praia somos felizes durante 1 hora e vamos para casa, não vemos muitas pessoas e não nos aproximamos de ninguém, respeitamos o espaço dos poucos banhistas que lá estão e vamos embora para que outros possam desfrutar com espaço da praia também. Mais alguém tem um bebé que adore dar mergulhos no mar e não sinta o frio?", pode ainda ler-se na publicação, que a mamã babada completou com uma fotografia do seu dia de praia.

Ora veja:

