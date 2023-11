E se fizessem um programa nus? Este foi o mote de uma divertida conversa entre Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 30 de novembro.

Neste contexto, a comunicadora não resistiu em ler uma mensagem que lhe foi enviada por uma telespectadora, na qual se lia: "Partilho da opinião do Cláudio, prefiro uma cara mais composta do que uma pilinha, porque imagine, a cara eu vejo a toda a hora, a pilinha é para aí 10% do dia".

"Eu não disse isso, acho que é o pacote completo...", respondeu o comunicador entre risos.

"E quando já gostas muito de uma pessoa e vais a descobrir...?", perguntou, por seu turno, Cristina.

"Não avança... Imagina, conquistas uma pessoa na noite, levas a pessoa para casa e cheiras mal dos pés?", imaginou Cláudio, destacando um dos seus grandes medos. "Não dá, são coisas que não dá. Tenho muitos complexos com isso, tenho medo de cheirar mal", completou.

Veja o momento:

Leia Também: Cristina Ferreira mostra-se a treinar logo pela manhã