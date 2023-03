Sónia Araújo recebeu vários elogios de seguidores, colegas e amigos após destacar no Instagram o look que escolheu usar na gala do 'Dança Comigo' de domingo, dia 26 de março.

Um visual em tons de bege, com brilho e transparente que conquistou 'tudo e todos'.

"Nossa senhora", reagiu Diana Chaves. "Maravilhosa", comentou Kelly Baron. "Cada vez mais bonita e elegante", pode ainda ler-se entre os muitos comentários feitos à publicação que Sónia Araújo fez na rede social e onde mostra o referido look. Veja abaixo:

