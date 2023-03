O 'Dança Comigo' do último domingo, 26 de março, apurou três famosos para a grande final do programa. Estes participantes encerram o leque de finalistas e são todos ex-concorrentes do formato.

A RTP1 fez uma 'repescagem' com oito rostos conhecidos que tinham ficado pelo caminho na competição e a quem foi dada uma última oportunidade para chegarem à final.

No final da noite, foram Liliana Santos, Isabel Silva e Marta Faial as escolhidas para voltar à competição.

Estes três rostos juntam-se a Joana Pais de Brito, 'Pipoca Mais Doce', Inês Aires Pereira, Mafalda Creative, Carla Andrino, Tiago Castro e João Mota.

