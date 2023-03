Joana Pais de Brito conseguiu apurar-se para a final do programa 'Dança Comigo', da RTP1, contudo, a sorte não sorriu à artista. Conforme a própria revelou através de uma publicação na sua página de Instagram, devido a uma lesão teve de desistir do concurso.

"É isto que fica da minha participação no 'Dança Comigo'. A minha viagem no programa fica por aqui, porque uma lesão que aconteceu durante um ensaio não me permite dançar livremente e em segurança, como gostaria" lamenta.

Joana desejou também boa sorte aos restantes concorrentes e agradeceu a quem a apoiou nesta caminhada.

