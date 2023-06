Carolina Patrocínio foi uma das caras conhecidas que marcaram presença no Red Bull Showrun Lisboa, como a própria mostrou nas stories da sua página de Instagram. A apresentadora fez parte do evento especialmente dedicado aos fãs de Fórmula 1. No entanto, mesmo tendo estado em trabalho, não faltaram imagens nas redes sociais.

No Red Bull Showrun Lisboa, que decorreu durante o fim de semana em Lisboa, a apresentadora da SIC usou um conjunto de minissaia e mini casaco a combinar e ainda um top branco.

Entre as várias imagens que publicou na rede social, Carolina Patrocínio deu destaque ao visual que foi escolhido pelo seu estilista, Gonçalo Mello.



© Instagram

