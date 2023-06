Carolina Patrocínio foi ao baú das memórias e deparou-se com fotografias antigas de um convívio com as amigas.

As imagens mostram a apresentadora em festa, corria o ano de 2006. Carolina, agora com 36 anos, tinha na época apenas 19 anos.

Curiosamente, entre as amigas que a acompanham na imagem surge Pimpinha Jardim. A estrela da SIC e a filha mais velha de Cinha Jardim são amigas de longa data mantendo a relação cúmplice que as une até aos dias de hoje.



© Reprodução Instagram/ Carolina Patrocínio

