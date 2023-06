No próximo dia 6 de julho, Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva completam dez anos de casamento, contudo, o casal decidiu antecipar as celebrações com uma romântica viagem a Itália.

Esta segunda-feira, 12 de junho, a apresentadora da SIC partilhou um vídeo que retrata um passeio de barco que os dois fizeram no Lago de Como, um dos locais mais turísticos do destino.

Vale notar que em Portugal ficaram os quatro filhos do casal: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Leia Também: Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. As primeiras imagens das férias a dois