Helena Isabel Patrício estreou-se esta segunda-feira como comentadora do 'Big Brother Famosos' e logo no início da emissão começou por deixar clara a sua opinião sobre alguns concorrentes.

"A avaliação que faço do Leandro e do Nuno Homem de Sá é que têm muita coisa em comum: ambos corrosivos, ambos conflituosos, ambos mau caráter. Juntaram-se ali duas comadres", disse, na sequência dos dois concorrentes terem jantado a sós.

Ainda assim, distingue-os em alguns traços de personalidade: "A forma de fazerem as coisas é totalmente diferente. O Nuno Homem de Sá é um homem com outro tipo de formação cívica que o Leandro não tem. O Leandro assumiu que a escola que tem é a da vida. Nem modos tem a comer quanto mais a lidar com as pessoas. Não gosto do Leandro, pronto".

Quanto ao concorrente que mais gosta, Helena Isabel Patrício deixou claro, na sua observação final, que é o ex-presidente do Sporting. "Eles estão ali os dois para o mesmo: derrubar o meu Bruno de Carvalho e não da melhor forma".

Veja aqui o comentário da jurista.

