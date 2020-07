Filomena Cautela deparou-se esta terça-feira com um tesourinho de infância que não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram.

Na imagem vemos uma pequena "Meninha", mas já cheia de estilo, personalidade e com um penteado para lá de original.

"Ora, ao meu lado estava minha irmã e meu irmão e digo vos já que são ícones. Aqui, Meninha, com um penteado finalizado com o soneca [personagem do filme 'Branca de Neve e os Sete Anões'] dos 7 anões e uma t-shirt do symbol, ya o Prince numa altura áurea. Os meus irmãos sempre tiveram um impecável gosto musical e portanto cresci a venerar Nirvana e Pearl Jam e vocês aí o que é que ouviam em putos? Ou pitas vá...", escreveu o rosto da RTP na legenda do registo, que não tardou a receber centenas de interações por parte dos internautas.

Ora veja: